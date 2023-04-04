«Спартак» назвал состав на кубковый матч с «Уралом»

Во вторник «Спартак» сыграет на выезде против «Урала». Команды проведут ответный поединок 1/2 финала верхней части турнирной сетки Кубка России. Наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Максименко, Хлусевич, Литвинов, Чернов, Тавареш, Пруцев, Денисов, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Бальде.

В первом матче в Москве «Спартак» и «Урал» сильнейшего не выявили – ничья 1:1.

Матч между «Уралом» и «Спартаком» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.