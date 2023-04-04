Радимов ожидает вылета «Спартака» из верхней части сетки Кубка России

Во вторник «Урал» и «Спартак» проведут ответный матч 1/2 финала верхней части сетки Кубка России. Известный в прошлом российский футболист Владислав Радимов поделился своим прогнозом на эту игру.

«Мой прогноз на матч «Урал» - «Спартак»: проход хозяев!» - написал Радимов в «Телеграме».

Радимов указал на кадровые потери «Спартака», в том числе на отсутствие нападающего Квинси Промеса, а также на тот факт, что «Урал» хорошо выступает на своём поле. Кроме того, Радимов считает, что вратарь Илья Помазун сильнее своих коллег из «Спартака» в плане отражения пенальти, если дело до этого дойдёт.

Матч «Урал» - «Спартак» стартует в 17:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию. Первая игра в Москве в марте завершилась вничью со счётом 1:1.