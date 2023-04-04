Кейта Бальде: «Спартак» продолжает бороться, потому что мы — команда»

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде высказался после вылета команды из плей-офф Кубка России Пути РПЛ.

«Мы не вылетели из Кубка. Мы продолжаем бороться, потому что мы — команда. Надо биться дальше, использовать свои шансы. «Спартаку» в Кубке дальше надо играть так, как должен играть «Спартак», — передает слова Бальде «Чемпионат».

По итогам двух полуфинальных матчей Пути РПЛ «Спартак» уступил «Уралу» (1:1, 1:2) и вылетел в Путь регионов.

В предстоящем матче «красно-белые» примут на своем поле «Динамо» в 22-м туре чемпионата России, игра пройдет 8 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.