Агент Бальде высказался о первом голе игрока за «Спартак» в официальных играх

Агент нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде, Федерико Пасторелло, высказался о первом забитом мяче своего клиента за столичный клуб в официальных играх.

Сегодня, 4 апреля, сенегалец отметился голом в ворота «Урала» в рамках полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России.

«Я уверен, что у Бальде будет и дальше получаться в играх за «Спартак», - заявил агент в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что Бальде присоединился к «Спартаку» прошлым летом, но пропустил определенный отрезок из-за дисквалификации по нарушению антидопинговых правил.

На счету 28-летнего футболиста шесть проведенных игр за столичный клуб.