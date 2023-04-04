Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении «красно-белых» в Кубке России от «Урала».

- Какие впечатления от игры «Спартака»?

- «Спартак» неплохо боролся, другое дело, что «Урал» выглядел лучше. Не могу сказать, что мы увидели прямо класс от хозяев – команды абсолютно равные, но у москвичей сейчас идет перестройка. Это связано с тем, что не играют лидеры. Промес для «Спартака» много значит. Мы это видим и понимаем, что когда лидеров нет на поле, то появляются проблемы. Надо ведь брать на себя ответственность.

- Бальде сравнял счет в матче. Как оцениваете его игру? Он первый раз вышел в стартовом составе.

- Он борется, старается. Видны эмоции. Гол забил хороший. Быстро обработал передачу, исполнил. Но все равно не хватает «Спартаку» в атакующих действиях. Хотя надо отдать должное «Уралу». Он не давал сопернику ни малейшего шанса.

- Первый пропущенный мяч «Спартака» - это несчастный случай, или все логично?

- Можно сказать, удача отвернулась. Мяч залетел в самый угол. Каждый гол наигрывается. Мы видели, что два игрока бежали страховать, хотя уже должны были там находиться. А что касается второго мяча, был удар, в котором присутствовала доля везения. Зачастую командам без фарта не получить результат. Хотя если смотреть по моментам, оба клуба показывали равный футбол.

- Второй гол снова «Спартак» пропустил издали. Удар не казался неберущимся. Есть ли претензии к Максименко?

- Конечно. Мяч летел с двадцати пяти метров. Вратарь должен был увидеть этот момент и перестроиться. Все равно когда мячи дальние, то голкиперы должны более ответственно подходить к этим моментам. Хотя мяч там вылетал из-под ноги, по уходящей. Но все равно Максименко запоздал.

- У «Спартака» два гола в четырех матчах. И это при том, что атака – сильная сторона «красно-белых». Чем объяснить такую статистику?

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- Состав постоянно меняется. Не было Промесса, Соболева, Джикии. Когда команда наиграла состав, это не может не сказаться. Мне кажется, если бы Литвинова выдвинули в опорную зону, было бы лучше для атаки. А сейчас «Спартак» попал в какую-то пропасть. Уже четыре матча команда не выигрывает. Хотя бьется. Но идут то ничьи, то поражения. Необходимы победы для получения нужных эмоций. Эта игра не была решающей для команды. Еще будет шанс побороться за кубок. Больше порадовал «Урал». Ганчаренко создал такую игру в обороне, что гости не смогли вскрывать эти зоны. Уральцы были физически хорошо подготовлены. Была только одна ошибка, когда москвичи поймали хозяев. Хотя по итогам матча можно сказать, что Ганчаренко нашел ключик к «Спартаку». Плюс он производил своевременные замены, которые даже поддавили «Спартак». Это и понятно, учитывая, что на матче было почти 25 тысяч болельщиков. Это очень важный фактор.

- Вы считаете «Урал» одним из главных претендентов на трофей?

- Нет пока. Хотя это сильный конкурент. Любому сопернику будет с ним непросто. В любом кубковом матче с екатеринбуржцами не будет явного фаворита, с кем бы они не играли. Тем более, «Зенит» вылетел, и в турнире вообще нет явного фаворита.

- Можно ли говорить, что «Спартак» попал в кризис?

- Есть кризис. Абаскаль пытается выйти из него, но пока заменить тех игроков, которых нет, не получается. Раньше было больше борьбы, порыва на поле.

- «Спартак» может еще больше увязнуть после этого поражения?

- Все может быть. Поражения давят на любую команду. Вроде бы клуб играет неплохо, но если раньше «Спартак» был фаворитом, то сейчас он смотрится одинаково со своими соперниками.

- Следующий матч в РПЛ с «Динамо». Трудно предсказать исход?

- Абсолютно. «Динамо» может преподнести сюрприз. Тем более, «красно-белым» сейчас не хватает пары атакующих футболистов. Если бы они были, то и креатива стало бы больше. Мозес вышел и обострил игру. Даже Промес значительно добавил бы атаке. Появились бы зоны.

Елена Григорьевская