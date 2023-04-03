Тихонов: «Не удивлюсь, если «Урал» обыграет «Спартак»

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ), в котором «красно-белые» встретятся с «Уралом». Напомним, что первая игра этих команд завершилась с ничейным счётом 1:1.

Сегодня, 3 апреля, Тихонов вместе с Александром Филимоновым и Динияром Билялетдиновым представляют главный трофей в Екатеринбурге. Эксперт признался, что не будет сильно удивлён, если «Урал» одержит в предстоящей встрече победу.

«Сейчас «Спартак» не в лучшем психологическом состоянии. К тому же команде будет не хватать Промеса. Мы симпатизируем «Уралу», который сейчас показывает добротный футбол», — цитирует Тихонова «РБ Спорт».

Матч «Урал» — «Спартак» состоится завтра, 4 апреля. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.