Президент «Урала» Иванов рассказал о будущем Бикфалви и Помазуна в клубе

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем нападающего Эрика Бикфалви и голкипера Ильи Помазуна в уральском клубе.

Спортивный деятель отметил, что вратарь находится в аренде, и он собирается вести переговоры с ЦСКА, которому Помазун принадлежит.

«Он три года играет, и все время в аренде. Будущее Бикфалви? Останется у нас. У него контракт до 2024 года», - приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Румынский футболист выступает за «Урал» с 2017 года, а контракт Помазуна с «армейцами» рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Урал» после 21 тура РПЛ располагаются на десятой строчке в турнирной таблице.