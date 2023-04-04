Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Сычёв: «Должность главного тренера «Спартака» всегда расстрельная»

04 Апреля 2023 • 17:06 Комментировать
Урал
0:0
Спартак Москва
1-й тайм

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Сычёв высказался об иностранных тренерах «красно-белой» команды.

Бывший спортсмен заявил, что, несмотря на весь негатив, которому во время прихода в клуб подвергался нынешний наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль, специалист в итоге смог доказать свою состоятельность.

Также эксперт добавил, что все люди, так или иначе причастные к «красно-белым», могут быть довольны только первым местом в турнирной таблице национального чемпионата.

«Так исторически сложилось. Поэтому должность главного тренера «Спартака» всегда расстрельная. Все действия рассматриваются под лупой», - цитирует Сычёва «Газета.Ру».

В данный момент спартаковцы на выезде играют с екатеринбургским «Уралом» в матче Кубка России, счёт пока не открыт.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Сычёв Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
33 мин
Урал Урал
Спартак Москва Спартак Москва
0
0
3.15 3.35 2.34
Видео
04.04.23 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Акрон Акрон
1.38 5.00 8.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Апреля
17:13 · Кубок России
Бышовец: «Динамо» — явный фаворит в матче с «Акроном»
17:06 · Кубок России
Сычёв: «Должность главного тренера «Спартака» всегда расстрельная»
17:01 · Кубок России
Абаскаль прокомментировал первое попадание Бальде в стартовый состав
16:56 · Кубок России
Радимов ожидает вылета «Спартака» из верхней части сетки Кубка России 1
16:55 · Кубок России
Ганчаренко: «Влут с нами, мы его поддерживаем»
16:48 · Кубок России
Семшов считает, что «Динамо» обыграет «Акрон»
16:40 · Кубок России
Президент «Урала» Иванов рассказал о будущем Бикфалви и Помазуна в клубе
16:30 · Кубок России
«Урал» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:14 · Кубок России
Силкин: «Победа «Акрона» будет смешной для болельщиков «Динамо»
16:09 · Кубок России
«Спартак» назвал состав на кубковый матч с «Уралом»
16:09 · Кубок России
Дьяков уверен, что «Динамо» обыграет «Акрон»
15:25 · Кубок России
Габулов: «Динамо» — фаворит в матче с «Акроном», но это лишь на бумаге»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Друг Йокановича: «Славиша готов биться до последнего, он никогда не теряет веры»
13:24 · Кубок России
Камоцци: «Спартак» должен поменять отношение к матчам»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Спартак» может положиться на Мозеса»
Все новости