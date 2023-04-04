Сычёв: «Должность главного тренера «Спартака» всегда расстрельная»

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Сычёв высказался об иностранных тренерах «красно-белой» команды.

Бывший спортсмен заявил, что, несмотря на весь негатив, которому во время прихода в клуб подвергался нынешний наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль, специалист в итоге смог доказать свою состоятельность.

Также эксперт добавил, что все люди, так или иначе причастные к «красно-белым», могут быть довольны только первым местом в турнирной таблице национального чемпионата.

«Так исторически сложилось. Поэтому должность главного тренера «Спартака» всегда расстрельная. Все действия рассматриваются под лупой», - цитирует Сычёва «Газета.Ру».

В данный момент спартаковцы на выезде играют с екатеринбургским «Уралом» в матче Кубка России, счёт пока не открыт.