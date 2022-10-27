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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет избавиться от Альбы и Пике уже в январе

27 Октября 2022 • 13:50 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
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29.10 22:00

Каталонская «Барселона» в январе хочет избавиться сразу от двух ветеранов, чьи контракты истекают в конце сезона. Речь идёт о Жорди Альбе и Херарде Пике, которые занимают первые месте в зарплатной ведомости клуба.

По информации от издания Sport, руководство постарается договориться с игроками о расторжении контракта уже посреди сезона в январе. При этом далеко не факт, что оба футболиста согласятся на предложенные условия.

Напомним, вчера «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов на стадии группового этапа, из-за чего лишилась нескольких миллионов евро премиальных. В Ла Лиге команда располагается на второй строчке с отрывом в три очка от мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике Жорди Альба
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ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
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