Симонс рассказал о разнице между «ПСЖ» и «Барселоной»

Полузащитник ПСВ Эйндховен Хави Симонс рассказал о разнице между французским «ПСЖ» и каталонской «Барселоной».

«Поверьте мне, в «Барселоне» не очень много работают в тренажёрном зале. Основная работа заключается в тренировках с мячом. Когда я перешёл в «ПСЖ», то увидел совершенно другую картину. Игроки проводили куда больше времени в тренажёрном зале», – сказал Симонс в интервью ESPN после вчерашней победы ПСВ над лондонским «Арсеналом» в Лиге Европы.

Напомним, у «ПСЖ» есть опция первоочередного выкупа Симонса за определённую сумму. Игрок перешёл свободным агентом в ПСВ этим летом.