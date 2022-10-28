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Симонс рассказал о разнице между «ПСЖ» и «Барселоной»

28 Октября 2022 • 09:50 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
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29.10 18:00

Полузащитник ПСВ Эйндховен Хави Симонс рассказал о разнице между французским «ПСЖ» и каталонской «Барселоной».

«Поверьте мне, в «Барселоне» не очень много работают в тренажёрном зале. Основная работа заключается в тренировках с мячом. Когда я перешёл в «ПСЖ», то увидел совершенно другую картину. Игроки проводили куда больше времени в тренажёрном зале», – сказал Симонс в интервью ESPN после вчерашней победы ПСВ над лондонским «Арсеналом» в Лиге Европы.

Напомним, у «ПСЖ» есть опция первоочередного выкупа Симонса за определённую сумму. Игрок перешёл свободным агентом в ПСВ этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСВ ПСЖ Хави Симонс
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