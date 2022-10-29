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Чемпионат Италии. Серия А

Кесси хочет покинуть «Барселону» в январе, игрок уже предложил свои услуги нескольким клубам слухи

29 Октября 2022 • 21:08 Комментировать
Валенсия
0:0
Барселона
1 5.30 X 4.40 2 1.60
1-й тайм

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси не может прижиться в каталонском клубе.

Ивуариец пополнил ряды «сине-гранатовых» в июле, перебравшись в качестве свободного агента после истечения контракта с «Миланом». Ранее сообщалось, что 25-летний хавбек недоволен своим положением после перехода, а «Барселона» готова расстаться с игроком. Согласно сведениям Calciomercato, сам Кесси поддерживает идею своего ухода в январское трансферное окно: футболист предпочитает вернуться в Италию, поэтому уже предложил свои услуги нескольким клубам Серии А, включая «Милан», цвета которого защищал ранее.

В нынешнем сезоне Франк Кесси отыграл 12 матчей за «Барселону», но только четырежды появился в стартовом составе.

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