Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси не может прижиться в каталонском клубе.

Ивуариец пополнил ряды «сине-гранатовых» в июле, перебравшись в качестве свободного агента после истечения контракта с «Миланом». Ранее сообщалось, что 25-летний хавбек недоволен своим положением после перехода, а «Барселона» готова расстаться с игроком. Согласно сведениям Calciomercato, сам Кесси поддерживает идею своего ухода в январское трансферное окно: футболист предпочитает вернуться в Италию, поэтому уже предложил свои услуги нескольким клубам Серии А, включая «Милан», цвета которого защищал ранее.

В нынешнем сезоне Франк Кесси отыграл 12 матчей за «Барселону», но только четырежды появился в стартовом составе.