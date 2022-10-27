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Чемпионат Италии. Серия А

Димарко: «Помогла ли «Виктории» поддержка фанатов «Барселоны»? Возможно, чтобы пойти домой после первого тайма»

27 Октября 2022 • 09:45 Комментировать
Интер Милан
...
Сампдория
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29.10 21:45

Защитник миланского «Интера» Федерико Димарко оценил то, как повлияла на пльзеньскую «Викторию» поддержка фанатов «Барселоны» во вчерашнем матче. Напомним, «нерадзурри» одержали разгромную победу 4:0 и обеспечили себе выход из группы. «Барселона» второй год подряд вылетела в Лигу Европы.

«Помогла ли «Виктории» поддержка фанатов «Барселоны»? Возможно, чтобы пойти домой после первого тайма», – сказал Димарко в интервью после матча.

«Барселона» проиграла свой матч на «Камп Ноу» против мюнхенской «Баварии» со счётом 0:3. В последнем туре группового этапа «сине-гранатовые» сыграют с «Викторией».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Виктория Пльзень Федерико Димарко
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ИНТЕР МИЛАН САМПДОРИЯ
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