Димарко: «Помогла ли «Виктории» поддержка фанатов «Барселоны»? Возможно, чтобы пойти домой после первого тайма»

Защитник миланского «Интера» Федерико Димарко оценил то, как повлияла на пльзеньскую «Викторию» поддержка фанатов «Барселоны» во вчерашнем матче. Напомним, «нерадзурри» одержали разгромную победу 4:0 и обеспечили себе выход из группы. «Барселона» второй год подряд вылетела в Лигу Европы.

«Помогла ли «Виктории» поддержка фанатов «Барселоны»? Возможно, чтобы пойти домой после первого тайма», – сказал Димарко в интервью после матча.

«Барселона» проиграла свой матч на «Камп Ноу» против мюнхенской «Баварии» со счётом 0:3. В последнем туре группового этапа «сине-гранатовые» сыграют с «Викторией».