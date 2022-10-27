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Чемпионат Италии. Серия А

Фрези: «Многие заранее отправляли «Интер» на третье место в группе, тем приятнее, что всё так закончилось» эксклюзив

27 Октября 2022 • 13:07 Комментировать
Интер Милан
...
Сампдория
1 1.25 X 6.00 2 13.00
29.10 21:45

Бывший защитник «Интера» Сальваторе Фрези в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил выступления команды в этом сезоне.

Были опасения перед матчем против «Виктории»?

«Интер» тем и хорош, что он непредсказуем. Он всегда этим славился, так что даже после матчей с «Барселоной» у меня не было полной уверенности, что клуб выйдет в плей-офф. Хорошо, что почти сразу всё было понятно. Футболисты серьёзно отнеслись к делу и не оставили никакой интриги. Многие заранее отправляли «Интер» на третье место в группе, тем приятнее, что всё закончилось именно так».

Какие перспективы у команды в плей-офф?

«Хочется верить, что «Интер» сможет выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Тогда не повезло откровенно с жеребьёвкой, «Ливерпуль» был на ходу, а потом дошёл и до финала. Тем не менее, именно «Интер» за весь плей-офф оказал «Ливерпулю» самое серьеёное сопротивление и мог переломить ход встречи, если бы чуть больше повезло.

Этот «Интер» сильнее, чем прошлогодний?

«Потенциал у этой команды определённо выше. Текущее место в Серии А не может устраивать, команда обязана быть выше, слишком много ошибок было допущено на старте сезона, их надо исправлять. И мы видим, что команда прибавляет и выглядит всё лучше. Многие футболисты смотрятся лучше, чем в прошлом сезоне, они лучше понимают требования главного тренера. Очень важно, что будет после чемпионата мира и в какой форме подойдут лидеры команды ко второй части сезона. Если всё будет хорошо, «Интер» поборется во всех турнирах за победу, я уверен в этом».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сальваторе Фрези
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