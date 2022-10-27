«Интер» предложит Шкриньяру улучшенный контракт и капитанскую повязку

Продолжаются переговоры по новому трудовому соглашению между «Интером» и центральным защитником Миланом Шкриньяром.

Недавно авторитетные источники сообщили о прошедшей в четверг встрече сторон, на которой обсуждалось потенциальное продолжение сотрудничества. Новый этап переговоров состоится уже совсем скоро, и 27-летний футболист, как утверждает известный инсайдер Джанлука ди Марцио, сможет рассчитывать на долгосрочный контракт с повышением зарплаты. Кроме того, словаку будет обещана капитанская повязка.

Действующий договор Милана Шкриньяра с «Интером» истекает в июне 2023 года.