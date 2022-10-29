«Ультраса» миланского «Интера» застрелили перед матчем с «Сампдорией»

В матче двенадцатого тура итальянской Серии А миланский «Интер» разгромил «Сампдорию», забив в ее ворота три безответных мяча. Два из них влетели в ворота лигурийцев еще в первом тайме. Однако после перерыва на трибунах стало заметно свободнее - часть болельщиков «Интера» покинула стадион.

Это были представители радикальной фанатской группировки Curva Nord - как выяснилось, они узнали об убийстве одного из своих лидеров, 69-летнего Витторио Бойокки, которого застрелили перед собственным домом буквально накануне игры. В Бойкокки выпустили пять пуль, уточняет fcinter1908.it.

Сейчас миланская полиция проводит соответствующие оперативные мероприятия.