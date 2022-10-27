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Чемпионат Италии. Серия А

Камбьяссо: «Интер» воспрянул в самый нужный момент»

27 Октября 2022 • 22:51 Комментировать
Интер Милан
...
Сампдория
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29.10 21:45

Бывший футболист миланского «Интера» Эстебан Камбьяссо доволен преобразованиями, которые он видит в «Интере» в последнее время. Важной вехой стал выход в следующий раунд Лиги чемпионов, ставший возможным не только в результате разгрома чешской «Виктории», но, скорее, после удачных игр с «Барселоной», в которых «Интер» взял четыре очка. Камбьяссо прокомментировал увиденное.

- В самый сложный момент первой половины сезона «Интер» нашел в себе силы возродиться. Это заслуга не только Индзаги, но и игроков. Отличные выступления, хорошие результаты, - цитирует слова Камбьяссо fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эстебан Камбьяссо
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ИНТЕР МИЛАН САМПДОРИЯ
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