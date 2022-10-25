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Чемпионат Италии. Серия А

У «ПСЖ» два варианта на позицию центрального защитника

25 Октября 2022 • 14:38 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
1 1.09 X 10.00 2 22.00
29.10 18:00

Французский «ПСЖ» рассматривает двух кандидатов на позицию центрального защитника. По информации от журналиста Адриена Гренье, помимо Милана Шкриньяра из «Интера», парижане изучают возможность приобретения защитника «Вильярреала» Пау Торреса, который был доступен на трансферном рынке ещё летом.

К январскому окну «ПСЖ» рассмотрит оба варианта и примет решение. Приоритетным вариантом пока является Шкриньяр, у которого осталось всего несколько месяцев по контракту с «Интером». Тем не менее, ситуация может измениться, если словак примет условия «нерадзурри» и поставит подпись под новым соглашением.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Вильярреал ПСЖ Милан Шкриньяр Пау Торрес
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