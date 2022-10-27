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Чемпионат Италии. Серия А

Асллани: «Я мало играю? Это нормально»

27 Октября 2022 • 12:52 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Сампдория
1 1.25 X 6.00 2 13.00
29.10 21:45

Полузащитник миланского «Интера» Кристьян Асллани прокомментировал то, что получает мало игрового времени в новой команде. Напомним, что албанец перебрался в стан «нерадзурри» этим летом из «Эмполи» на правах аренды с правом выкупа.

«Я мало играю? Это абсолютно нормально, со мной конкурируют очень сильные игроки. Я стараюсь учиться как можно большему и беру для своей игры как можно больше от таких игроков, как Брозович и Чалханоглу. Я должен учиться и дальше», – цитирует Асллани официальный сайт «Интера».

В этом сезоне албанский полузащитник провёл за «нерадзурри» 5 матчей в итальянской Серии А, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Кристьян Асллани
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ИНТЕР МИЛАН САМПДОРИЯ
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Комментарии (1)
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NOBODY
27 Октября 2022 в 13:01
дайте почитать это Роналду )))
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