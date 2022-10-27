Асллани: «Я мало играю? Это нормально»

Полузащитник миланского «Интера» Кристьян Асллани прокомментировал то, что получает мало игрового времени в новой команде. Напомним, что албанец перебрался в стан «нерадзурри» этим летом из «Эмполи» на правах аренды с правом выкупа.

«Я мало играю? Это абсолютно нормально, со мной конкурируют очень сильные игроки. Я стараюсь учиться как можно большему и беру для своей игры как можно больше от таких игроков, как Брозович и Чалханоглу. Я должен учиться и дальше», – цитирует Асллани официальный сайт «Интера».

В этом сезоне албанский полузащитник провёл за «нерадзурри» 5 матчей в итальянской Серии А, где не отметился ни одним результативным действием.