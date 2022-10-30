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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги: «Интер» почти идеально провёл октябрь»

30 Октября 2022 • 01:05 Комментировать
Интер Милан
3:0
Сампдория
окончен

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Сампдорией» и подвёл итоги всего месяца.

«Нерадзурри» победили в матче Серии А со счётом 3:0, выиграв шестой из последних семи поединков во всех турнирах.

«Команда находится в хорошей форме, чувствует себя уверенно и добивается убедительных побед, но важно не останавливаться на достигнутом. Сейчас за нашей игрой очень приятно наблюдать. Да, конкуренция в Серии А крайне сильна, но октябрь сложился для нас почти идеально», – заявил в интервью Sky Sport Italia Симоне Индзаги.

Единственная неудача «Интера» в октябре – поражение от «Ромы» (1:2) в первый день месяца. В дальнейшем миланцы взяли верх в четырёх встречах Серии А кряду, а также решили вопрос выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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