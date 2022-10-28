«Интер» выплатил арендную сумму за Лукаку

Руководство «Интера» выплатило более семи миллионов евро за аренду нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

По информации Фабрицио Романо, коллективы уже обсудили потенциальное арендное соглашение и на следующий сезон, однако, ещё ничто не согласовано. Но, известный инсайдер сообщает, что очевидны намерения как со стороны клубов, так и со стороны игрока.

После возвращения в «Интер» Лукаку из-за травмы провёл всего четыре поединка, в которых забил два гола. Ранее в составе итальянского гранда Ромелу стал чемпионом Италии в 2021 году.

