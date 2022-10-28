«Интер» на следующей неделе вновь обсудит контракт со Шкриньяром

Миланский «Интер» продолжает пытаться продлить контракт со своим центральным защитником Миланом Шкриньяром, чьё соглашение с «нерадзурри» истекает в конце сезона. По информации от журналиста Фабрицио Романо, но следующей неделе словак вновь встретится с представителями «Интера» для обсуждения нового соглашения.

Ради того, чтобы оставить Шкриньяра в команде, руководство «нерадзурри» готово поднять ему зарплату. «Интер» не хочет терять одного из своих ключевых футболистов, тем более на правах свободного агента.

Претендентом на Шкриньяра уже долгое время является «ПСЖ», но сейчас более вероятно, что словак подпишет новый контракт с «Интером», нежели присоединиться к парижанам.