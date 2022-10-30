Барелла: «Чтобы выигрывать, надо забивать - и мы забиваем»

В матче двенадцатого тура итальянской Серии А миланский «Интер» разгромил «Сампдорию», забив в ее ворота три безответных мяча. Два из них влетели в ворота лигурийцев еще в первом тайме, причем второй забил Николо Барелла, который и прокомментировал итоги прошедшего матча.

- Чтобы выигрывать, нужно забивать, и мы забиваем. А значит, мы на верном пути. Спасибо Бастони за передачу, он знал, куда я двинусь, и отдал именно туда. Бастони вообще красавчик, и не только в этом эпизоде, - цитирует слова Бареллы fcinter1908.it.

В следующем, тринадцатом туре итальянского чемпионата Серии А «Интер» сразится на выезде с «Ювентусом».