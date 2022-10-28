Паганин: «С «Викторией» всё получилось, но в чемпионате будет много сложнее»

Бывший футболист миланского «Интера» Антонио Паганин, выступавший в составе команды с 1990 по 1995 год, надеется, что «Интер» прибавит и в национальном чемпионате, помимо успехов в Лиге чемпионов.

В Серии А команда проиграла уже четыре матча и нисколько не выглядит претендентом на Скудетто, и Паганин считает, что ситуацию будет трудно переломить.

- Скудетто? Вижу это сложным, потому что лидирует команда, которая демонстрирует обезоруживающе простой и эффективный футбол. И вчера «Наполи» снова сыграл просто невероятно. Если они будут так продолжать, то «Интеру» не отыграться, - цитирует Паганина fcinter1908.it.