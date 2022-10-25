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Чемпионат Италии. Серия А

В Генуе угощают равиоли в цветах «Сампдории» в честь первой победы в сезоне

25 Октября 2022 • 23:32 Комментировать
Интер Милан
...
Сампдория
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29.10 21:45

В одиннадцатом туре итальянского чемпионата наконец-то разродилась на победу генуэзская «Сампдория», которая в гостевом матче обыграла собрата по арьергарду турнирной таблицы - «Кремонезе».

Это событие весьма обрадовало жителей Генуи, а одна из них, известная поклонница «Сампдории» по имени Ауда Алчьяти, сварила особые  итальянские пельмени равиоли - из теста, сделанного под цвета клуба, который в 1991 году в первый и единственный раз в своей истории стал чемпионом Италии. Она предложила угоститься ими всем желающим.

В следующем, двенадцатом туре итальянского чемпионата Серии А «Сампдория» сыграет с миланским «Интером».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сампдория Кремонезе
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ИНТЕР МИЛАН САМПДОРИЯ
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