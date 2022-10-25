Кассано: «Интер» всё ещё сыроват»

Бывший нападающий миланского «Интера» Антонио Кассано прокомментировал последние результаты команды, в частности, победу над «Фиорентиной» в рамках одиннадцатого тура итальянского чемпионата Серии А. По мнению Антонио, команда еще сыровата, в частности, пропускает достаточно много мячей.

- «Интер» еще сыроват. Они выиграли, но пропустили столько голов... Да, три очка взяты, но я не увидел должной игры. Но, скажем так, результаты придают уверенности, взятое направление можно назвать правильным, но пока это не совсем то, чего хотелось бы видеть, - цитирует слова Кассано ITASportPress.