Капелло: «Отличный «Интер»

Бывший наставник «Ювентуса», «Ромы», «Милана» и, конечно же, российской сборной Фабио Капелло поделился своим мнением об успехах миланского «Интера», который пробился в очередной раунд Лиги чемпионов после победы над чешской «Викторией». Капелло впечатлен показателями «Интера».

- Отличный «Интер», который сделал что-то неожиданное. Когда тебе надо побеждать, возникает дополнительное давление, это не так просто, хотя все думают, что это просто. Вся команда сейчас на уровне, и футболисты, и Индзаги, вдобавок, возвращение Лукаку - это важно, - цитирует Капелло fcinter1908.it.