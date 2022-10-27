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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло: «Отличный «Интер»

27 Октября 2022 • 23:48 Комментировать
Интер Милан
...
Сампдория
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29.10 21:45

Бывший наставник «Ювентуса», «Ромы», «Милана» и, конечно же, российской сборной Фабио Капелло поделился своим мнением об успехах миланского «Интера», который пробился в очередной раунд Лиги чемпионов после победы над чешской «Викторией». Капелло впечатлен показателями «Интера».

- Отличный «Интер», который сделал что-то неожиданное. Когда тебе надо побеждать, возникает дополнительное давление, это не так просто, хотя все думают, что это просто. Вся команда сейчас на уровне, и футболисты, и Индзаги, вдобавок, возвращение Лукаку - это важно, - цитирует Капелло fcinter1908.it.

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Интер Милан Фабио Капелло
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ИНТЕР МИЛАН САМПДОРИЯ
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