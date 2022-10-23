Лаутаро Мартинес: «Надеюсь стать легендой «Интера»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал информацию об интересе к себе со стороны «Баварии» и «ПСЖ».

Аргентинский форвард заявил, что не намерен покидать миланский клуб в ближайшее время.

«Я здесь уже пять лет, я счастлив в «Интере». Я действительно надеюсь стать легендой клуба», — приводит слова Мартинеса журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, Мартинес перешёл в «Интер» из аргентинского «Расинга» летом 2018 года за 25 миллионов евро. Действующий контракт 25-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Аргентины в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Мартинес провёл за «нерадзурри» 15 матчей, забив в них семь голов и отдав три результативные передачи.