Буффон вспомнил, как «Ювентус» в 2016 году выиграл титул после ужасного начала сезона

Знаменитого Джанлуиджи Буффона спросили о том, способен ли миланский «Интер», неудачно начавший сезон, отыграться и выиграть Скудетто. Буффон вспомнил о том, как в сезоне 2015\2016 в аналогичной ситуации оказался «Ювентус», который впоследствии отыгрался и выиграл титул.

- Борьба за титул для «Интера»? В футболе все возможно, я убедился в этом в 2016, когда «Ювентус» уступал 11 очков, но выиграл титул благодаря исключительно самоотверженной работе команды. Но я хочу сказать, что если «Наполи» продолжит так играть, то никому другому никакое Скудетто не светит, - цитирует слова голкипера La Gazzetta Dello Sport.