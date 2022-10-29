Индзаги рассказал, почему Лукаку не вышел в старте в матче против «Сампдории»

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги поведал, в какой форме находится нападающий Ромелу Лукаку.

Бельгийский форвард совсем недавно вернулся на поле после травмы, и тренер пока не решается выпускать его в стартовом составе. Проходящий в эти минуты поединок против «Сампдории» звёздный форвард, арендованный у «Челси», начал на скамейке запасных.

«Лукаку тренируется, не испытывая никаких проблем. Постепенно мы будем увеличивать его игровое время. Сейчас важнее всего то, что он действительно хорошо проявляет себя на тренировках», – отметил Симоне Индзаги перед началом сегодняшнего матча Серии А.