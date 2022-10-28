Лукаку хочет остаться в «Интере»

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку хочет остаться в команде. По информации от журналиста Николо Скиры, бельгиец не желает возвращаться в лондонский «Челси», которому принадлежат права на футболиста. Напомним, Ромелу играет за «нерадзурри» в этом сезоне на правах аренды.

Если верить источнику, руководство «Интера» в ближайшее время хочет начать переговоры с «Челси» о продлении аренды Лукаку ещё на один сезон. Лондонцы не против такого исхода, так как не рассчитывают на футболиста в будущем.

В середине недели Лукаку вернулся на поле после травмы и сразу отметился забитым голом в ворота пльзеньской «Виктории» в Лиге чемпионов.