Форвард «Интера» Мартинес: Мы не думаем о чемпионстве

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о возможной борьбе за чемпионство в Серии А.

«Чемпионство не является нашей целью в это году, потому что мы уже потеряли очень много очков. Сейчас нам необходимо набирать форму», —заявил Мартинес журналисту Альфредо Педулле.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего аргентинца семь забитых голов и три результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах.

Миланский «Интер» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 21 очко за 11 встреч.

Напомним, последний раз «нерадзурри» выигрывали золотые медали Серии А в сезоне 2020/21.