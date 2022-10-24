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Чемпионат Италии. Серия А

Форвард «Интера» Мартинес: Мы не думаем о чемпионстве

24 Октября 2022 • 18:39 Комментировать
Интер Милан
...
Сампдория
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29.10 21:45

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о возможной борьбе за чемпионство в Серии А.

«Чемпионство не является нашей целью в это году, потому что мы уже потеряли очень много очков. Сейчас нам необходимо набирать форму», —заявил Мартинес журналисту Альфредо Педулле.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего аргентинца семь забитых голов и три результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах.

Миланский «Интер» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 21 очко за 11 встреч.

Напомним, последний раз «нерадзурри» выигрывали золотые медали Серии А в сезоне 2020/21.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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ИНТЕР МИЛАН САМПДОРИЯ
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