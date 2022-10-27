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Чемпионат Италии. Серия А

Мурильо продлил контракт с «Сампдорией»

27 Октября 2022 • 20:14 Комментировать
Интер Милан
...
Сампдория
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29.10 21:45

Колумбийский защитник Джейсон Мурильо остается в «Сампдории», пресс-служба клуба объявит о продлении контракта с ним. Сейчас он приходит в себя после травмы, при этом лечение проходит в Сербии, по совету нового наставника клуба Деяна Станковича.

Как уточняет пресс-служба клуба, контракт продлен до лета 2025 года. Колумбиец согласился на некоторое снижение зарплаты. Вскоре должно последовать официальное объявление.

Напомним, что в минувшем туре «Сампдория» одержала свою первую победу в сезоне, обыграв в гостях «Кремонезе», и в честь этого в Генуе даже сварили оригинальные «пельмени».

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Джейсон Мурильо
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ИНТЕР МИЛАН САМПДОРИЯ
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