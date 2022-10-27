Мурильо продлил контракт с «Сампдорией»

Колумбийский защитник Джейсон Мурильо остается в «Сампдории», пресс-служба клуба объявит о продлении контракта с ним. Сейчас он приходит в себя после травмы, при этом лечение проходит в Сербии, по совету нового наставника клуба Деяна Станковича.

Как уточняет пресс-служба клуба, контракт продлен до лета 2025 года. Колумбиец согласился на некоторое снижение зарплаты. Вскоре должно последовать официальное объявление.

Напомним, что в минувшем туре «Сампдория» одержала свою первую победу в сезоне, обыграв в гостях «Кремонезе», и в честь этого в Генуе даже сварили оригинальные «пельмени».