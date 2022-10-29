Разыгравшийся «Интер» не заметил сопротивления «Сампдории»

Набравший ход «Интер» в 12-м туре Серии А соперничал с «Сампдорией» и не оставил аутсайдеру ни шанса. Начало разгрому положил Стефан де Врей, который здорово сыграл в воздухе после подачи углового. На 44-й минуте Алессандро Бастони со своей половины поля вывел Николо Бареллу на оперативный простор, и тот завершил забег плотным ударом под перекладину. После перерыва Хоакин Корреа в контратаке со своей половины поля приблизился к воротам и был точен - 3:0.
«Интер» делит третье место, его соперник также третий, но с конца.
Протокол игры
|(1:0) Де Врей Стефан21'
|(2:0) Барелла Николо44'
|(3:0) Корреа Хоакин73'
Онана Андре•Шкриньяр Милан•Де Врей Стефан•Бастони Алессандро 63'69' (Ачерби Франческо (69') •Дюмфрис Дензел79' (Белланова Рауль (79') •Димарко Федерико•Барелла Николо•Чалханоглу Хакан84' (Аслани Кристьян (84') •Мхитарян Генрих•Мартинес Лаутаро69' (Лукаку Ромелу (69') •Джеко Эдин69' (Корреа Хоакин (69')
Аудеро Эмиль•Берешиньски Бартош•Феррари Алекс•Колли Омар• 40'Амионе Бруно•Габбьядини Маноло 61'78' (Daniele Montevago (78') •Вильяр Гонсало53' (Верре Валерио (53') • 57'Йепес Жерар 19'46' (Виейра Ронни (46') • 68'Лерис Мехди•Джуричич Филип 52'78' (Ринкон Томас (78') •Капуто Франческо66' (Пуссетто Игнасио (66')
29 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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