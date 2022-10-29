Разыгравшийся «Интер» не заметил сопротивления «Сампдории»

Набравший ход «Интер» в 12-м туре Серии А соперничал с «Сампдорией» и не оставил аутсайдеру ни шанса. Начало разгрому положил Стефан де Врей, который здорово сыграл в воздухе после подачи углового. На 44-й минуте Алессандро Бастони со своей половины поля вывел Николо Бареллу на оперативный простор, и тот завершил забег плотным ударом под перекладину. После перерыва Хоакин Корреа в контратаке со своей половины поля приблизился к воротам и был точен - 3:0.

«Интер» делит третье место, его соперник также третий, но с конца.

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