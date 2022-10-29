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Чемпионат Италии. Серия А

Разыгравшийся «Интер» не заметил сопротивления «Сампдории»

29 Октября 2022 • 23:39 Комментировать
Интер Милан
3:0
Сампдория
окончен

Набравший ход «Интер» в 12-м туре Серии А соперничал с «Сампдорией» и не оставил аутсайдеру ни шанса. Начало разгрому положил Стефан де Врей, который здорово сыграл в воздухе после подачи углового. На 44-й минуте Алессандро Бастони со своей половины поля вывел Николо Бареллу на оперативный простор, и тот завершил забег плотным ударом под перекладину. После перерыва Хоакин Корреа в контратаке со своей половины поля приблизился к воротам и был точен - 3:0.

«Интер» делит третье место, его соперник также третий, но с конца.

Протокол игры  
Интер Милан3:0Сампдория
(1:0) Де Врей Стефан21'  
(2:0) Барелла Николо44'  
(3:0) Корреа Хоакин73'  
Онана АндреШкриньяр МиланДе Врей СтефанБастони Алессандро  63' 69' (Ачерби Франческо ( 69') Дюмфрис Дензел 79' (Белланова Рауль ( 79') Димарко ФедерикоБарелла НиколоЧалханоглу Хакан 84' (Аслани Кристьян ( 84') Мхитарян ГенрихМартинес Лаутаро 69' (Лукаку Ромелу ( 69') Джеко Эдин 69' (Корреа Хоакин ( 69')
Запасные: Госенс РобинКордац АлексДармиан МаттеоГальярдини РобертоД'Амброзио ДанилоХанданович Самир
Аудеро ЭмильБерешиньски БартошФеррари АлексКолли Омар  40'Амионе БруноГаббьядини Маноло  61' 78' (Daniele Montevago ( 78') Вильяр Гонсало 53' (Верре Валерио ( 53'  57') Йепес Жерар  19' 46' (Виейра Ронни ( 46'  68') Лерис МехдиДжуричич Филип  52' 78' (Ринкон Томас ( 78') Капуто Франческо 66' (Пуссетто Игнасио ( 66')
Запасные: Ауджелло ТоммазоКонти АндреаКонтини НикитаМурильо ДжейсонТримболи СимонеСабири АбдельхамидМурру Никола
29 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

Видео

3:0. Гол Хоакина Корреа (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:0. Гол Хоакина Корреа (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Николо Барелла (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Николо Барелла (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Стефана де Врея (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Стефана де Врея (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сампдория
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