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«Челси» запросит у «Интера» стоимость Дюмфриса

24 Октября 2022 • 02:28 Комментировать
Брайтон
...
Челси
1 3.00 X 3.40 2 2.35
29.10 17:00

Правый защитник «Интера» Дензел Дюмфрис по-прежнему находится в списке трансферных целей «Челси».

Лондонцы пытались приобрести голландца летом, также слухи об интересе «синих» к латералю публиковались в октябре. По обновлённым данным источников из Италии, в январе «Челси» вновь предпримет попытку приобрести Дюмфриса. Английский гранд планирует в скором времени обратиться к руководству «нерадзурри» с вопросом об актуальной стоимости 26-летнего игрока.

Отыграв 15 встреч за «Интер» в нынешнем сезоне, Дензел Дюмфрис отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Дензел Дюмфрис Трансферы футбола - зима 2023
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БРАЙТОН ЧЕЛСИ
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