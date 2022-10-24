«Челси» запросит у «Интера» стоимость Дюмфриса

Правый защитник «Интера» Дензел Дюмфрис по-прежнему находится в списке трансферных целей «Челси».

Лондонцы пытались приобрести голландца летом, также слухи об интересе «синих» к латералю публиковались в октябре. По обновлённым данным источников из Италии, в январе «Челси» вновь предпримет попытку приобрести Дюмфриса. Английский гранд планирует в скором времени обратиться к руководству «нерадзурри» с вопросом об актуальной стоимости 26-летнего игрока.

Отыграв 15 встреч за «Интер» в нынешнем сезоне, Дензел Дюмфрис отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 млн евро.