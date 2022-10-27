Невеш не является приоритетной целью «Барселоны»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш интересен «Барселоне», но вовсе не лидирует в списке трансферных целей.

Именно португалец уже не первый месяц считается одним из главных кандидатов на роль преемника Серхио Бускетса, собравшегося покинуть ряды «сине-гранатовых» летом 2023 года. Согласно обновлённым сведениям от журналиста Хави Мигеля, в настоящий момент Невеш не рассматривается «Барселоной» в качестве приоритетной опции на позицию опорного хавбека.

Соглашение 25-летнего игрока с «Вулверхэмптоном» действует до июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро.