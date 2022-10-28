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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хенрик Ларссон: «Барселона» - это большое разочарование»

28 Октября 2022 • 05:31 Комментировать
Валенсия
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Барселона
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29.10 22:00

Бывший футболист и специалист, входивший в тренерский штаб Рональда Кумана в «Барселоне», швед Хенрик Ларссон, не скрывает своего разочарования результатами клуба, который потерпел звонкую неудачу в Лиге чемпионов, вылетев уже на стадии группового этапа. Теперь «Барселоне» предстоит отправиться в Лигу Европы, хотя, теоретически, есть вероятность, что она и туда не попадет.

- Очевидно, что это большое разочарование. Для такого клуба есть только одна цель - победа. Все эти приобретения, сделанные летом - они были сделаны для того, чтобы перейти на повышенную передачу и достойно выступить в Лиге чемпионов. Как видите, этого не произошло, - цитирует Ларссона C More.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хенрик Ларссон
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ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
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