Хенрик Ларссон: «Барселона» - это большое разочарование»

Бывший футболист и специалист, входивший в тренерский штаб Рональда Кумана в «Барселоне», швед Хенрик Ларссон, не скрывает своего разочарования результатами клуба, который потерпел звонкую неудачу в Лиге чемпионов, вылетев уже на стадии группового этапа. Теперь «Барселоне» предстоит отправиться в Лигу Европы, хотя, теоретически, есть вероятность, что она и туда не попадет.

- Очевидно, что это большое разочарование. Для такого клуба есть только одна цель - победа. Все эти приобретения, сделанные летом - они были сделаны для того, чтобы перейти на повышенную передачу и достойно выступить в Лиге чемпионов. Как видите, этого не произошло, - цитирует Ларссона C More.