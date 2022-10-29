Гаттузо рассказал, как относится к Хави

Рулевой «Валенсии» Дженнаро Гаттузо высказался о главном тренере каталонской «Барселоны» Хави Эрнандесе в преддверии встречи с «сине-гранатовыми» в чемпионате Испании.

«Рад очередной встрече с Хави. Помню, как он выступал за «Барселону». У него была великолепная карьера. Я уважительно отношусь к нему. Для меня большая честь встретиться с ним в сегодняшнем матче», - цитирует итальянского специалиста Mundo Deportivo.

Поединок между «Валенсией» и «Барселоной» состоится в субботу, 29 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

После 11 туров хозяева занимают девятое место в Ла Лиге, а гости располагаются на второй строчке.