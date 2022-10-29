Руководство «Барселоны» рассматривает возможность приобретения полузащитника берлинского «Униона» Рани Хедиры.

Сообщается, что клуб хочет купить немецкого хавбека уже этой зимой, несмотря на истечение контракта после завершения текущего сезона. В составе «Униона» игрок провёл 12 матчей в рамках всех состязаний, переехав в столицу Германии лишь перед началом текущей кампании. Ранее младший брат Сами Хедиры выступал за «Аугсбург», «РБ Лейпциг» и «Штуттгарт».

По слухам, руководство «Барселоны» также рассматривает кандидатуры Н’Голо Канте и Жоржиньо.

