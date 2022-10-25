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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Барселоне» сомневаются насчёт трансфера Невеша

25 Октября 2022 • 09:44 Комментировать
Брентфорд
...
Вулверхэмптон
1 2.15 X 3.45 2 3.40
29.10 17:00

Каталонская «Барселона» сомневается насчёт трансфера полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша. Об этом сообщает испанское издание Sport.

Если верить источнику, то с экономической точки зрения приобретение Невеша не станет для «Барселоны» проблемой. Вот только скауты клуба пока сомневаются, что португалец гарантированно заиграет на «Камп Ноу» в команде Хави Эрнандеса.

Невеш с 2017 года выступает в составе английского «Вулверхэмптона». Футболист переходил к «волкам» ещё на тот момент, когда они играли в Чемпионшипе. Летом в трансфере полузащитника были заинтересованы и другие клубы, среди которых был «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вулверхэмптон Рубен Невеш
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БРЕНТФОРД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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