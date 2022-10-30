Гаттузо прокомментировал поражение от «Барселоны»

Наставник «Валенсии» Дженнаро Гаттузо поделился своими мыслями о матче против «Барселоны» (0:1).

«Летучие мыши» едва не добыли ничью в противостоянии с каталонским грандом, но не уследили за Робертом Левандовски на 93-й минуте.

«Команда проделала большой объём работы и самоотверженно защищалась, но против таких соперников, как «Барселона», нужно сохранять предельную концентрацию на протяжении 96 минут.

«Валенсия» – великий клуб, выигрывавший Ла Лигу и игравший в финале Лиги чемпионов, но сейчас мы явно далеки от этой планки. Нам нужно много работать и оставаться верными своим идеям», – заявил итальянский специалист.