Хави: «Пока слишком рано говорить о трансферах»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о активности клуба на грядущем трансферном рынке в январе. Напомним, ходят слухи, что «сине-гранатовые» хотят избавиться от Херарда Пике, Жорди Альбы и Мемфиса Депая, чтобы усилиться новыми футболистами в январе.

«Январские трансферы? Руководство клуба активно над этим работает. Тем не менее, я думаю, что в настоящий момент ещё рано говорить о трансферах», – сказал Хави на пресс-конференции в преддверии матча с «Валенсией» в чемпионате Испании.

Напомним, на днях «Барселона» оформила второй подряд вылет в Лигу Европы. В предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов «сине-гранатовые» дома разгромно проиграли «Баварии» 0:3.