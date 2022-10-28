Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» нашла замену Бускетсу в АПЛ

28 Октября 2022 • 19:12 Комментировать
Брайтон
...
Челси
1 3.05 X 3.35 2 2.35
Через 20 ч. 21 мин.

«Барселона» заинтересована в подписании полузащитника «Челси» Н'Голо Канте. Об этом сообщает Relevo.

Отметим, что каталонский клуб активно ищет замену хавбеку Серхио Бускетсу, трудовой договор которого истекает в конце текущего сезона. По данным СМИ, игрок продолжит карьеру в МЛС. Напомним, что у Канте также завершается контракт с лондонским клубом летом 2023 года.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 28 очков после 11 туров. В предстоящем туре «сине-гранатовые» в гостях сыграют с «Валенсией», встреча состоится 28 октября в 22:00 по мск.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Серхио Бускетс Н'Голо Канте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРАЙТОН ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.10.22 в 14:30
Лестер Лестер
Манчестер Сити Манчестер Сити
7.40 5.40 1.39
Видео
29.10.22 в 17:00
Борнмут Борнмут
Тоттенхэм Тоттенхэм
5.20 4.30 1.62
Видео
29.10.22 в 17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Саутгемптон Саутгемптон
2.01 3.60 3.80
Видео
29.10.22 в 17:00
Брайтон Брайтон
Челси Челси
3.05 3.60 2.30
Видео
29.10.22 в 17:00
Ньюкасл Ньюкасл
Астон Вилла Астон Вилла
2.04 3.55 3.70
Видео
29.10.22 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.30 3.40 3.20
Видео
29.10.22 в 19:30
Фулхэм Фулхэм
Эвертон Эвертон
2.46 3.35 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Октября
19:12 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нашла замену Бускетсу в АПЛ
18:47 · Англия. Премьер-лига
​Облак может оказаться в АПЛ слухи
17:55 · Англия. Премьер-лига
​В «Манчестер Юнайтед» опять неспокойно: Антони пошёл против тен Хага 4
17:49 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола считает Аргентину фаворитом чемпионата мира – Альварес
17:41 · Англия. Премьер-лига
​Антонио: «Некоторым игрокам «Астон Виллы» не нравилось, как себя вёл Джеррард»
17:38 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, кто занимается трансфером Захаряна в «Челси» слухи
17:27 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг верит в Роналду
17:21 · Англия. Премьер-лига
Конте намекнул на нечестную работу ВАР
17:15 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг высказался о прогрессе «Манчестер Юнайтед»
16:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал о состоянии Холанна в преддверии матча с «Лестером»
16:47 · Англия. Премьер-лига
Поттер: Большинство людей из «Брайтона» меня поддерживают
16:34 · Англия. Премьер-лига
​Скауты «Ньюкасла» просмотрели Мудрика слухи
16:16 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Норвегии Фьёртофт вступился за Антони 1
15:49 · Англия. Премьер-лига
​Тьяго возвращается в состав «Ливерпуля»
15:21 · Англия. Премьер-лига
​У Кепы самый высокий процент сэйвов в АПЛ 1
Все новости
Рекомендуем