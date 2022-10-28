«Барселона» нашла замену Бускетсу в АПЛ

«Барселона» заинтересована в подписании полузащитника «Челси» Н'Голо Канте. Об этом сообщает Relevo.

Отметим, что каталонский клуб активно ищет замену хавбеку Серхио Бускетсу, трудовой договор которого истекает в конце текущего сезона. По данным СМИ, игрок продолжит карьеру в МЛС. Напомним, что у Канте также завершается контракт с лондонским клубом летом 2023 года.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 28 очков после 11 туров. В предстоящем туре «сине-гранатовые» в гостях сыграют с «Валенсией», встреча состоится 28 октября в 22:00 по мск.