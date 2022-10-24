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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Барселона» нацелилась на полузащитника «Аякса», оценённого более чем в 50 млн евро

24 Октября 2022 • 23:29 Комментировать
Валенсия
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Барселона
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29.10 22:00

Хавбек «Аякса» Эдсон Альварес находится в списке трансферных интересов «Барселоны».

Каталонский клуб активно подыскивает замену ветерану Серхио Бускетсу, с высокой вероятностью проводящему последний сезон в команде. По сведениям издания Sport, скауты «Барселоны» не первый месяц следят за выступлениями Альвареса в «Аяксе», однако серьёзной проблемой для «сине-гранатовых» может стать нескромный запрос амстердамцев – более 50 млн евро.

Минувшим летом 25-летний летний мексиканский опорник мог перебраться в лондонский «Челси», но «Аякс» отклонил предложение гранда Английской премьер-лиги.

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Аякс Барселона Серхио Бускетс Эдсон Альварес трансферы футбола - лето 2023
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