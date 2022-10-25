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Чемпионат Испании. Ла Лига

Линекер считает, что Месси вернётся в «Барселону»

25 Октября 2022 • 19:51 Комментировать
Валенсия
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Барселона
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29.10 22:00

Известный бывший футболист, выступавший в том числе и за «Барселону», Гари Линекер, уверен в том, что Лионель Месси вернётся в «Барселону» - клуб, который прославил его. В 2021 году в силу некоторых обстоятельств Месси был вынужден покинуть клуб в направлении «ПСЖ», где выиграл титул чемпиона Франции, но проиграл мадридскому «Реалу» в 1\8 финала Лиги чемпионов.

- Я надеюсь, что он вернется в «Барселону», хотя бы на год. Сейчас он снова похож на себя прежнего, это видно в «ПСЖ». Это мое желание и надежда. Мне было очень грустно, когда он ушел, - цитирует слова Линекера издание El Mundo Deportivo.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Гари Линекер
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