Линекер считает, что Месси вернётся в «Барселону»

Известный бывший футболист, выступавший в том числе и за «Барселону», Гари Линекер, уверен в том, что Лионель Месси вернётся в «Барселону» - клуб, который прославил его. В 2021 году в силу некоторых обстоятельств Месси был вынужден покинуть клуб в направлении «ПСЖ», где выиграл титул чемпиона Франции, но проиграл мадридскому «Реалу» в 1\8 финала Лиги чемпионов.

- Я надеюсь, что он вернется в «Барселону», хотя бы на год. Сейчас он снова похож на себя прежнего, это видно в «ПСЖ». Это мое желание и надежда. Мне было очень грустно, когда он ушел, - цитирует слова Линекера издание El Mundo Deportivo.