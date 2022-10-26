Хави: «Кунде играет очень зрело для своего возраста»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес похвалил защитника Жюля Кунде, который перебрался в команду этим летом из «Севильи». Ранее француз был вынужден пропустить несколько матчей из-за травмы, но теперь восстановился и уже успел провести пару игр.

«Кунде – отличный защитник. Он очень быстрый, агрессивный, а также всегда сосредоточен. Как я говорил ранее, Жюль очень зрелый для своего возраста. Я очень счастлив за него», – сказал Хави на пресс-конференции.

23-летний Кунде в этом сезоне провёл за «Барселону» шесть матчей в чемпионате Испании, где успел отметиться двумя результативными передачами.