Левандовски выдал самый результативный старт сезона в Ла Лиге со времён Роналду

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вновь не ушёл с поля без гола в матче чемпионата Испании.

Точный удар поляка на 93-й минуте принёс каталонцам победу над «Валенсией» с минимальным счётом. В активе Левандовски 13 забитых мячей после 12 матчей в Ла Лиге – это самый результативный старт сезона в элитном испанском дивизионе с сезона 2014/15, когда Криштиану Роналду, на тот момент выступавший за мадридский «Реал», забил 20 голов в 12 стартовых встречах.

Роберт Левандовски уверенно возглавляет список бомбардиров нынешнего розыгрыша Ла Лиги, на шесть голов опережая Борху Иглесиаса и Хоселу.