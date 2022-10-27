Экс-игрок «Арсенала» считает, что «Ливерпулю» необходимо подписать звезду «Барселоны»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Кевин Кэмпбелл рекомендует «Ливерпулю» приобрести хавбека «Барселоны» Френки де Йонга.

Слухи и переезде голландца в Англию активно распространялись в СМИ летом, но не утихли и после закрытия трансферного окна. Считается, что «Ливерпуль» – один из претендентов на де Йонга, и сделка может состояться уже в январе.

«Де Йонг – потрясающий игрок, мне легко представить его в полузащите «Ливерпуля». Впишется ли он в стиль Клоппа? Я думаю, что да. Он может выполнять работу разного типа. Очень разносторонний футболист, практически вездесущий», – цитирует Football Insider Кэмпбелла.