В «Барселоне» прокомментировали травмы двух защитников в матче с «Валенсией»

Сразу два защитника «Барселоны» были вынужденно заменены в матче чемпионата Испании против «Валенсии» (1:0).

На 42-й минуте поле покинул Эрик Гарсия, а на 74-й та же участь постигла Жюля Кунде. Оба футболиста получили повреждения.

«Кунде почувствовал сильный дискомфорт, но это не похоже на серьёзную травму. То же самое и с Эриком», – заявил после матча Хави. Испанские СМИ в свою очередь сообщили, что в случае с Кунде опасений нет, а вот проблема Гарсии выглядит тревожнее. Обследования для выявления степени серьёзности повреждений будут проведены в воскресенье.

1 ноября «Барселона» сыграет в Чехии против «Виктории» Пльзень в рамках Лиги чемпионов.