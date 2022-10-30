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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» прокомментировали травмы двух защитников в матче с «Валенсией»

30 Октября 2022 • 02:23 Комментировать
Валенсия
0:1
Барселона
окончен

Сразу два защитника «Барселоны» были вынужденно заменены в матче чемпионата Испании против «Валенсии» (1:0).

На 42-й минуте поле покинул Эрик Гарсия, а на 74-й та же участь постигла Жюля Кунде. Оба футболиста получили повреждения.

«Кунде почувствовал сильный дискомфорт, но это не похоже на серьёзную травму. То же самое и с Эриком», – заявил после матча Хави. Испанские СМИ в свою очередь сообщили, что в случае с Кунде опасений нет, а вот проблема Гарсии выглядит тревожнее. Обследования для выявления степени серьёзности повреждений будут проведены в воскресенье.

1 ноября «Барселона» сыграет в Чехии против «Виктории» Пльзень в рамках Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эрик Гарсия Жюль Кунде
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