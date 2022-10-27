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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Мы вылетели из Лиги чемпионов ещё до матча с «Баварией», это повлияло на настрой игроков»

27 Октября 2022 • 09:53 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
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29.10 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал то, как на его команды повлиял результат матча между миланским «Интером» и пльзеньской «Викторией». Напомним, «нерадзурри» разгромили своих чешских соперников со счётом 4:0, после чего «Барселона» вышла на матч с «Баварией», который являлся чистой формальностью. «Сине-гранатовые» разгромно проиграли дома 0:3.

«Правда состоит в том, что мы вылетели из Лиги чемпионов ещё до матча с «Баварией». Конечно, это сильно повлияло на настрой игроков», – сказал Хави на пресс-конференции после матча.

Напомним, каталонский клуб уже второй год подряд не может выйти из группы в Лиге чемпионов.

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Барселона Хави Эрнандес
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ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
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