Хави: «Мы вылетели из Лиги чемпионов ещё до матча с «Баварией», это повлияло на настрой игроков»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал то, как на его команды повлиял результат матча между миланским «Интером» и пльзеньской «Викторией». Напомним, «нерадзурри» разгромили своих чешских соперников со счётом 4:0, после чего «Барселона» вышла на матч с «Баварией», который являлся чистой формальностью. «Сине-гранатовые» разгромно проиграли дома 0:3.

«Правда состоит в том, что мы вылетели из Лиги чемпионов ещё до матча с «Баварией». Конечно, это сильно повлияло на настрой игроков», – сказал Хави на пресс-конференции после матча.

Напомним, каталонский клуб уже второй год подряд не может выйти из группы в Лиге чемпионов.