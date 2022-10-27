Бывший игрок ЦСКА назвал причину вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал вылет «Барселоны» из текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Напомним, вчера, 26 октября, «сине-гранатовые» уступили «Баварии» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа турнира и лишились даже теоретических шансов попасть в плей-офф.

Боков считает, что руководство испанского клуба должно предоставить время наставнику команды Хави Эрнандесу, которому не повезло возглавить каталонцев в период смены поколений.

«Думаю, вот эти два года такой период, когда меняется много молодых игроков. Когда смена поколений, тогда всегда происходят такие вещи — команда играет нестабильно. Купили Левандовски, да. Однако для всего нужно время. Не всегда получается так, как хочется: чтобы купили — и сразу все заиграли», — приводит слова Бокова Vprognoze.ru.

Свой следующий матч «Барселона» проведёт в субботу, 29 октября, когда в рамках 12-го тура чемпионата Испании встретится с «Валенсией». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.